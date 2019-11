Autorizado o início das obras do Centro de Eventos de Rio Negro

Com uma área de 1.147,12 m² o Centro de Eventos será erguido, na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande, na antiga Raia

Nesta semana foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início da construção do Centro de Eventos de Rio Negro. O custo total da obra será de R$ 1,450 milhão – R$ 1.100.000 de convênios com o Ministério do Turismo e mais R$ 350.000 de contra partida da Prefeitura.

Com uma área de 1.147,12 m² o Centro de Eventos será erguido, na Avenida Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande, na antiga Raia próximo ao Detran. O espaço contará com estacionamento, banheiros e pavilhão para eventos e shows.

Segundo a Prefeitura de Rio Negro, essa será a primeira etapa que tem o objetivo de tornar o Centro de Eventos usual, outras etapas serão feitas no futuro para embelezamento e outras funcionalidades. O terreno onde será construído foi adquirido pelo município em 2006.

A expectativa é que obra seja concluída em 120 dias e a inauguração seja feita ainda no primeiro semestre de 2020. O Objetivo da atual administração municipal é realizar a festa de 150 anos de Rio Negro no espaço novo.