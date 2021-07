Auxílio emergencial será prorrogado até outubro deste ano

Compartilhar no Facebook

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (5) o decreto que autoriza a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. O valor das parcelas vai ser o mesmo que já estava sendo pago, com variações entre R$ 150,00 a R$ 375,00.

Além disso, Bolsonaro assinou uma medida provisória que autoriza a liberação de crédito extraordinário de mais R$ 20 bilhões de reais para pagar a extensão da ajuda. Com a prorrogação, o auxílio será pago em agosto, setembro e outubro.

O decreto e a MP foram assinados por Bolsonaro após reunião com o ministro da Cidadania, João Roma, e da Economia, Paulo Guedes. Enquanto a ajuda é estendida, Bolsonaro segue discutindo com auxiliares o modelo do novo programa social que irá substituir o Bolsa Família a partir de novembro.