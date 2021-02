Avenida Rio de Janeiro poderá ter mão dupla em Rio Negro

Não é necessário ser nenhum especialista para observar que a cada dia que passa o número de veículos vem aumentando nas ruas de Rio Negro, e consequentemente os problemas no trânsito.

A área central é uma da mais afetadas, principalmente no trecho da rua XV de Novembro entre as ruas 7 de Setembro e praça cel. Buarque, lugar com bancos, lotéricas, comércio e que recebe motoristas de Mafra que vão em direção a outras localidades do município.

Uma das possibilidades para desafogar o trânsito no local seria a adoção mão dupla na avenida Rio de Janeiro. Medida sugerida por populares a Câmara de Rio Negro, onde os vereadores aprovaram na última sessão ordinária um requerimento solicitando que a Prefeitura realize estudos para a implantação de sentido dupla na avenida.

Na justificativa do requerimento destaca-se que a medida poderá melhorar o fluxo de veículos no local, facilitando o acesso aos locais próximos como: bancos, lotérica e comércio em geral.

