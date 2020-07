Baile Julino do Sesc será neste sábado (25)

Compartilhar no Facebook

No próximo sábado (25), a partir das 15h, o público do Sesc PR pode separar o traje caipira, preparar a pipoca, o pinhão, o bolo de milho e o quentão para participar do Baile Julino que a instituição está preparando. Em respeito aos decretos municipais e estadual vigentes durante a pandemia da Covid-9, a programação não poderá ser presencial, mas nem por isso será menos animada.

O Musical Tony & Mathias comandará uma hora e meia de show que será transmitido pelos canais do Sesc PR no Facebook e no YouTube, e para que ninguém fique parado, haverá orientadores ensinando coreografias.

Para acessar a live do Sesc PR, clique aqui: www.youtube.com/sescpr

No dia 25, a live terá uma contagem regressiva às 14h55, para que todos se preparem e não percam um só minuto da festa. Curta a página do Sesc PR, acompanhe a transmissão ao vivo e divirta-se!