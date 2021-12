Bairros de Riomafra são atingidos por chuva intensa de granizo

O calor e a umidade, além da aproximação de um ciclone extratropical, mudaram o tempo em Santa Catarina neste domingo.

A chuva iniciou à tarde entre as áreas do Litoral Sul, Planalto Sul e Grande Florianópolis, avançando entre o final do dia e início da noite até as regiões do Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte.

Os temporais causaram uma série de transtornos em diversas regiões. Em alguns bairros de Rio Negro-PR e Mafra, imagens registram fortes chuvas de granizo. Várias residências foram danificadas e ficaram sem energia elétrica.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, fez uma transmissão nas redes sociais fazendo um apelo para que a população e lojas façam doação de lonas para ajudar as famílias que tiveram suas casas atingidas pela chuva de granizo. Estima-se que mais de 3 mil famílias foram afetadas.

O telefone de contato da Defesa Civil de Mafra é o 47 3643-7742.

