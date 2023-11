Banda da Polícia Militar do Paraná realizou concerto em Rio Negro

Na noite desta quarta-feira foi realizado no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral o concerto da Banda da Polícia Militar do Paraná em celebração aos 5 anos do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM).

A Prefeitura de Rio Negro foi parceira do evento oferecendo o espaço para a realização dessa bela apresentação cultural. No repertório houve canções de diversos estilos que emocionaram o público presente do início ao fim.

A banda é composta por policiais militares do quadro especialista de músicos com os mais variados talentos musicais e está entre as melhores do país, sendo requisitada para vários eventos, apresentando-se em grandes teatros.

No próximo dia 12 de novembro o 28º Batalhão de Polícia Militar completará 5 anos de existência. Nesta data, no ano de 2018, a então 1ª Companhia Independente de Polícia Militar, que já contava com 37 anos de existência, foi elevada ao nível de batalhão, dando vida à unidade de Polícia Militar denominada 28º BPM, que atualmente é comandado pelo Tenente Coronel Izoel Pavan de Souza, tendo como área de abrangência os municípios de Rio Negro, Lapa, Contenda, Quitandinha, Campo do Tenente, Piên e Porto Amazonas, sendo responsável pelo policiamento preventivo e repressivo, visando a preservação da ordem pública.

Em Rio Negro está localizada a sede da 2ª Companhia do 28º BPM com importante destaque no policiamento da unidade, sobretudo por se tratar de região fronteiriça com o estado de Santa Catarina. O atual comandante da 2ª companhia é o 1º Tenente Felipe Borne.

A fim de celebrar esses 5 anos de existência, estarão sendo realizados eventos que ocorrerão durante esta semana, e na noite desta quarta-feira a comunidade de Rio Negro foi agraciada com a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná.