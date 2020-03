Banheiros da praça João Pessoa estão em estado precário

O problema com banheiros em locais públicos não é exclusivo de Rio Negro, em Mafra, locais como as praças Hercílio Luz, Lauro Müller e a Miguel Bielecki não possuem WC

As queixas da população rionegrense com relação à má conservação dos banheiros públicos na praça João Pessoa, pelo executivo municipal, chegou até a Câmara de Vereadores.

Na sessão da Câmara de Rio negro desta terça-feira (10), os vereadores abordaram o lamentável estado dos banheiros da praça João Pessoa. Eles pediram que a Prefeitura execute uma reforma geral no espaço, assim como substitua a guarita que existe no local.

Segundo constantes reclamações da população, os banheiros públicos estão em condições precárias, não possuem uma pessoa responsável para manutenção e limpeza. Sem papel higiênico e sem produtos de limpeza, um forte odor de mau cheiro é sentido por quem passa o frequenta o local.

EM MAFRA

O problema com banheiros em locais públicos não é exclusivo de Rio Negro, em Mafra, locais como as praças Hercílio Luz, Lauro Müller e a Miguel Bielecki não possuem WC. Os três locais são frequentados por pais e filhos nos finas de semana que encontram dificuldades no momento de usar o banheiro.