Barraca da Saúde de Rio Negro realiza nova ação na Praça João Pessoa

Mensalmente a Barraca da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro se faz presente na Praça João Pessoa para informar a população sobre diversos assuntos importantes.

Durante toda a manhã desta sexta-feira (18), os profissionais realizaram importantes ações voltadas à saúde do homem. Houve, por exemplo, panfletagem com informações sobre a prevenção do câncer de próstata, já dentro das ações da campanha Novembro Azul.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, e o vice-prefeito, Alessandro von Linsingen, estiveram presentes no evento que teve também à disposição do público os serviços de aferição da pressão arterial e glicemia e informações de odontologia com explicações sobre a saúde da boca, escovação, câncer bucal, entre outros temas da área. As encantadoras personagens “Dentinho” e “Escova” também estiveram presentes para a alegria das crianças, principalmente.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Rio Negro também participou da ação orientando a população sobre assuntos relacionados à psicofobia, que é o preconceito contra as pessoas que apresentam transtornos e/ou deficiências mentais. Além disso, os pacientes do CAPS colocaram em exposição diversos materiais artesanais confeccionados por eles.

A Barraca da Saúde é um projeto realizado pelo setor da saúde do trabalhador da Vigilância Epidemiológica e pela Farmácia Municipal de Rio Negro, em parceria com as agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS).

A ação deste mês da Barraca da Saúde faz parte do calendário de eventos do aniversário de 152 anos de emancipação política de Rio Negro. Na programação há diversas inaugurações de serviços importantes para a população, eventos esportivos, apresentações culturais, shows nacionais, lançamento de livro, caminhadas e muito mais. O calendário de eventos pode ser acessado no portal da Prefeitura: www.rionegro.pr.gov.br