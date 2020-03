Compartilhar no Facebook

Vem aí uma semana para você economizar e ainda ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Tudo por apenas R$ 2,00 a peça. O evento será realizado das 8h às 16h30 (sem fechar para o almoço) na Rua Moisés Lupion, 990 (próximo ao Supermercado Hilário Fuchs), no bairro Campo do Gado, em Rio Negro. Compareça e colabore! Será do dia 09 a 13 de março.