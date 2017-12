Bombeiros alertam sobre cuidados com fogos de artifício

- CONTINUA AP√ďS A PUBLICIDADE -

Com a proximidade das festas de final de ano, a quantidade de fogos de artif√≠cio que s√£o soltos durante as comemora√ß√Ķes de virada de ano aumenta bastante e, com isso, tamb√©m os riscos de ocorrerem acidentes com as pessoas que fazem o manuseio do artefato. Por isso, √© importante ficar atento √†s dicas que o Corpo de Bombeiros oferece para quem ir√° se aventurar nessa pr√°tica.

A primeira delas √© se certificar se o local da compra dos fogos tem licen√ßa emitida pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Ex√©rcito Brasileiro. Em seguida, se o produto tem selo do Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro), que atesta sua qualidade e seguran√ßa impressa na embalagem junto com a data de validade, as informa√ß√Ķes do fabricante e as instru√ß√Ķes corretas de uso.

‚ÄúAl√©m disso, jamais devemos comprar produtos fora da embalagem ou com a caixa violada, pois podem ser clandestinos e trazer v√°rios riscos √† sa√ļde‚ÄĚ, alerta o capit√£o Raimundo Moura, do Centro de Atividades T√©cnicas do Corpo de Bombeiros (CAT).

Outro grande problema √© a utiliza√ß√£o de fogos por pessoas que tenham ingerido bebida alco√≥lica ou que estejam fazendo uso de algum medicamento controlado. ‚Äú√Č extremamente arriscado soltar fogos se a pessoa estiver nessas duas condi√ß√Ķes. Ela certamente n√£o vai estar em equil√≠brio emocional necess√°rio para essa pr√°tica‚ÄĚ, afirma o capit√£o dos Bombeiros.

Os Bombeiros recomendam, ainda, que as pessoas devem evitar algumas pr√°ticas comuns em caso de queimaduras, como por exemplo, passar creme dental ou manteiga no local afetado. ‚ÄúO correto √© por o ferimento em contato com √°gua corrente e, em caso de queimaduras de 2¬ļ e 3¬ļ graus que, entrem em contato com o servi√ßo 190 para solicitar servi√ßo m√©dico de urg√™ncia‚ÄĚ, orientou Moura.

CONFIRA MAIS CUIDADOS RECOMENDADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS

– Ler as instru√ß√Ķes da embalagem do produto. Cada tipo de produto requer um manuseio diferenciado;

– N√£o soltar roj√Ķes com as m√£os. Utilize sempre o suporte de apoio que obrigatoriamente deve estar na embalagem. Certifique-se de que ele est√° bem fixado na base para n√£o cair ou provocar acidentes graves;

– De forma alguma soltar fogos em ambientes fechados, embaixo de √°rvores, fia√ß√Ķes el√©tricas ou pr√≥ximo de animais;

РNão permita que crianças soltem quaisquer tipos de fogos, mesmo sobre a supervisão de um adulto.

Os animais de estima√ß√£o s√£o os que mais sofrem com a queima de fogos, a grande luminosidade e os barulhos estrondosos podem causar p√Ęnico. Muito ficam com¬† tremedeiras, choram e podem fugir de casa, procurando um lugar mais seguro, caso estejam pr√≥ximos do foguet√≥rio. Nesse caso, o major recomenda que as pessoas coloquem os animais em um ambiente fechado, onde ele se sinta seguro.

Se não for possível achar um lugar isolado para o animal, dá para protegê-lo com chumaços de algodão. Um dos principais fatores que causam o medo neles é a audição sensível, colocar pequenos pedaços de algodão alivia o barulho e não machuca os animais. Também é recomendado o uso de sedativos para casos mais sérios, mas deve ser feito sob supervisão de um veterinário.

Caso estejam em casa com seu animal e ele tenha ataques de p√Ęnico, a recomenda√ß√£o da Pol√≠cia Militar Ambiental √© de confort√°-lo em um lugar que ele n√£o seja afetado pela luminosidade e o barulho e nunca deixar o animal sozinho durante esses momentos.

* Com informa√ß√Ķes do site Globo.com