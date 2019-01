BR-116 em Mafra terá tecnologia pioneira de pesagem em movimento

Os equipamentos que auxiliam a operação foram instalados pela concessionária no km 7,3 em Mafra/SC e KM 196,3 em Campo do Tenente/PR

Tecnologia voltada à fiscalização para proporcionar mais segurança aos usuários da rodovia. A Arteris Planalto Sul colocou em prática o projeto “Pesagem em Movimento”, com modernas balanças dinâmicas usadas para monitorar o transporte de cargas na BR 116.

Além de caracterizar infração passível de multa, trafegar com excesso de carga danifica o pavimento da pista e reduz a vida do veículo, fatores que aumentam o risco de acidentes.

Os equipamentos que auxiliam a operação, foram instalados pela concessionária no km 7,3 em Mafra/SC e KM 196,3 em Campo do Tenente/PR. As balanças contam com um sistema de sensoriamento e detecção de veículos desenvolvidos nos Estados Unidos.

Fora os sensores de peso, os equipamentos trazem em seu conjunto marcadores eletrônicos de velocidade e câmeras que auxiliam a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em tempo integral. Com acesso ao sistema, quando surgir um alerta de excesso de peso a PRF pode realizar a abordagem do mesmo e realizar pesagem de precisão na balança para verificar excesso de peso bruto total (PBT).

O sistema lê as placas dos veículos comerciais, a fim de identificar excesso no peso. É realizada também a contagem automática dos eixos. Apesar de os equipamentos estarem instalados na via, não há impacto no fluxo do tráfego.

“Estamos trabalhando em conjunto com a ANTT e o INMETRO, e nossa expectativa é que este sistema de pesagem pioneiro no Brasil seja homologado em breve, de acordo com a legislação vigente no controle e fiscalização de peso”, destacou José Júnior, gerente de operações da Arteris Planalto Sul.