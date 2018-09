BR 116 terá aumento estimado de 32% no tráfego durante o feriado da Independência

A Arteris Planalto Sul, concessionária que administra a BR 116 de Curitiba-PR até Capão Alto-SC, na divisa com Rio Grande do Sul, estima um aumento no tráfego na ordem de 32% nos veículos de passeio para o feriado de Independência do Brasil, entre os dias 06 a 10 de setembro.

Com cerca de 200 mil veículos transitando na rodovia, a concessionária espera um movimento maior nos dias 06/09, quinta-feira (entre 18h e 20h), 07/09, sexta-feira (pico às 10h da manhã), e 10/09, segunda-feira (no retorno, entre 15h e 18h).

Alguns pontos de lentidão na rodovia serão monitorados, como:

Paraná

– Km 115 em Curitiba;

– Km 152 em Areia Branca dos Assis;

Santa Catarina

– Km 4,5 no entroncamento com a BR 280;

– Km 12 em Mafra;

– Km 133 em Santa Cecília;

– Km 184 no entroncamento com a BR 470 em São Cristóvão do Sul;

– Km 245 em Lages.

Nestes pontos, veículos da concessionária prestarão apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário.

A operacionalização da rodovia fica a cargo do Centro de Controle Operacional, que administra ambulâncias, veículos de inspeção e guinchos dispostos nas 9 bases ao longo da rodovia. Além da monitoração e apoio aos usuários em pontos de interferência no tráfego, distribuição de Painéis de Mensagem Variável ao longo da rodovia com a finalidade de alertar os usuários sobre a condição do trânsito; identificação e sinalização de locais com obras; intensificação das informações via 0800 e Twitter.

Recursos permanecerão em pontos com maior fluxo de veículos a fim de preservar a segurança e a fluidez do tráfego, além da Operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

OBRAS

Durante o feriado as obras não terão interferência com o tráfego da rodovia. Somente no km 127 em Santa Cecília, e no km 211 em Ponte Alta, haverá estreitamento de faixa, porém sem sistema pare e siga, fluindo tráfego normalmente.

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Arteris Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.