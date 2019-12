BR-116 terá aumento no tráfego de veículos leves neste final de ano

A Arteris Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 no Paraná e em Santa Catarina, estima um aumento na ordem de 43% nos veículos leves circulando na rodovia durante as festas de final de ano, período de 20/12 à 01/01/2020. Há ainda uma redução nos veículos pesados.

É aguardado um movimento maior nos dias 20 das 17h às 21h e 21/12 entre 07h e 12h, para o período do Natal. Para o Ano Novo o maior movimento será no dia 28/12 entre 07h e 12h e retorno dia 01/01 entre 12h e 23h.

LENTIDÃO

A rodovia pode apresentar alguns pontos de lentidão, que serão monitorados durante o período, como Km 115 em Curitiba, Km 152 em Areia Branca dos Assis. Já em Santa Catarina, Km 4,5 no entroncamento com a BR 280, o Km 12 em Mafra, Km 184 no entroncamento com a BR 470, em São Cristóvão do Sul, e Km 245 em Lages. Nestes locais a concessionária prestará apoio estratégico nos atendimentos e suporte ao usuário através de viaturas e acompanhamento pelo Centro de Controle Operacional.

Os usuários que irão trafegar pela BR 116 contarão com apoio e suporte operacional de ambulâncias, veículos de inspeção e guinchos dispostos em nove bases operacionais ao longo da rodovia. Além disso a monitoração será feita através das 150 câmeras ao longo do trecho concedido, com apoio em pontos de interferência no tráfego.

Painéis de Mensagem Variável ao longo da rodovia alertarão os usuários sobre a condição do trânsito, bem como identificarão locais com obras. Recursos também permanecerão em pontos com maior fluxo de veículos a fim de preservar a segurança e a fluidez do tráfego, além da operação em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal.

TRÁFEGO E OBRAS

Durante o período de final de ano, a concessionária não realiza obras da rodovia, de modo a minimizar impactos aos usuários, entretanto a sinalização das obras fixas permanece.

Obras de terceiras faixas em Monte Castelo, do Km 107,7 ao 110,6 no sentido sul, em Santa Cecília, do Km 156 ao 158, no sentido norte, em Correia Pinto, do Km 212 ao 214 sentido norte, e em Lages do Km 248 ao 250, também no sentido norte. Nesses locais a rodovia apresenta estreitamento nas duas faixas.

A concessionária orienta aos motoristas para que conheçam antecipadamente o trajeto de suas viagens, planeje as paradas e estejam atentos à sinalização viária, especialmente em trechos de perímetros urbanos e entroncamentos, locais onde é esperado um tráfego maior.

Para saber mais sobre as condições de tráfego, solicitar atendimento ou obter outras informações, os usuários podem entrar em contato com a Arteris Planalto Sul pelo telefone gratuito 0800 6420 116. Também através do perfil da concessionária no Twitter, Arteris_APS. Pessoas com deficiência auditiva e da fala contam com serviço especial por meio do telefone 0800 717 1000.