Brechó Social é realizado no distrito de Lageado dos Vieiras

Um grande público compareceu no Brechó Social realizado na última segunda-feira (04) no Lageado dos Vieiras. A ação faz parte da importante parceria entre a Prefeitura Municipal – Secretaria de Assistência Social e o Sesc de Rio Negro.

Foram disponibilizadas gratuitamente peças de roupas e acessórios à livre escolha e quantidade, possibilitadas pelo grande volume de roupas arrecadadas pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e também pela Secretaria de Assistência Social, a qual recebeu doações da Defesa Civil do Governo do Estado do Paraná; da Associação de Moradores e Amigos Três Bairros e também da comunidade em geral.

A ação contou com a valorosa parceria da direção da Associação da Terceira Idade do Lageado e Região, que gentilmente cedeu o espaço físico, assim como também de servidores públicos da subprefeitura, Escola Municipal Duque de Caxias, Escola Estadual Maximiano Pfeffer, Agentes Comunitários de Saúde e membros da associação de moradores local que contribuíram na divulgação da mesma.

O Município de Rio Negro é parceiro da 15ª edição da Campanha do Agasalho – Onde há calor, há mais vida. Esta importante ação é mantida pelo Sesc Paraná e a RPC, que contam com a ajuda de diversos parceiros.

Para aquecer não só o corpo, mas também o coração das pessoas que mais precisam, os rio-negrenses podem doar aquele casaco que não serve mais ou o cobertor esquecido no fundo do armário. Esta boa ação faz toda a diferença!

ONDE DOAR

Unidade do Sesc Rio Negro: Rua Marçal José Pereira, 110, bairro Estação Nova.

Secretaria de Assistência Social: Rua Dr. Vicente Machado, nº 148, Centro (no prédio do antigo Fórum).

Confira todos os pontos de coleta no site: https://www.sescpr.com.br/campanha-do-agasalho/onde-doar/