Calor deve continuar em Rio Negro e Mafra nos próximos dias

A secura do ar deixa muitas áreas do Brasil em situação de alerta nesta quinta-feira e em alguns estados, a umidade relativa do ar fica abaixo de 12% caracterizando uma situação de emergência.

A falta de chuva prolongada, a passagem do ar frio de origem polar e o aquecimento do ar atuam para diminuir o nível de umidade.

O problema não está apenas em índices de umidade no ar muito abaixo do recomendado para a saúde e conforto humano, que é em torno de 60%, mas no tempo prolongado que o corpo fica exposto a um ar tão sujo e seco. Muitas áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do Nordeste, no Tocantins, têm passado pelo menos 5 horas consecutivas diariamente com nível de umidade em torno de 20%

A chuva vai continuar escassa para a maior parte do país, pelo menos até o dia 23 de agosto.

Em Riomafra o calor deve continuar nos próximos dias, de acordo com a Clima Tempo:

Muito calor pode dificultar a respiração

Mudanças bruscas de temperatura, o uso de ar condicionado prolongado, poeira doméstica, mofo, poluição e até o uso de cloro pode desencadear uma crise de asma. Até mesmo os pelos dos animais, por mais bem tratados que sejam, podem afetar a vida de quem tem a doença. Pesquisas demonstram que o período de dezembro a março é o campeão das internações devido às crises asmáticas.

A variação climática nessa época do ano é comum e responsável pelo revezamento entre o ar frio e quente, que gera o estreitamento dos brônquios dificultando a entrada e saída de ar dos pulmões, e que na maioria das vezes traz à tona sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. Em situações de muito calor, o funcionamento do aparelho respiratório muda e fica desidratado por causa da baixa umidade do ar.

Pneumologistas explicam que as doenças respiratórias são frequentes durante todo o ano, sendo mais incidentes no outono e inverno. Essa condição climática predominante nos meses mais quentes do ano torna, inclusive, as atividades físicas mais desgastantes, levando também ao ressecamento das vias aéreas, da pele, deixando o indivíduo mais sensível à poluição. É recomendada maior ingestão de líquidos e a realização de exercícios fora dos horários de pico de calor.

O tratamento da asma tem três pilares: ação educativa do paciente e seus familiares para controle da doença, higiene do ambiente e tratamento farmacológico de manutenção e tratamento da crise. Entre os medicamentos mais indicados estão os broncodilatadores de ação imediata. Recomendados para o tratamento da crise aguda de asma, eles podem ser utilizados na forma inalatória através de spray (“bombinhas”) ou via nebulização. Em casos mais severos, é necessária a utilização de anti-inflamatórios por via oral ou endovenosa, por um curto período. Sempre sob recomendação médica, a automedicação jamais deve ser adotada.

Há medidas domiciliares que podem auxiliar a pessoa que tem asma a evitar as crises ao longo do ano. É possível ter uma boa resposta com procedimentos domésticos, tais como usar umidificadores de ar, limpar a casa com pano úmido, não levantar poeira com espanador ou vassoura, evitar odores fortes, animais de sangue quente, plantas e, principalmente, contato com fumaça de cigarro e realizar a manutenção correta do ar condicionado.

A asma não tem cura. É uma doença crônica que se tratada de forma adequada, proporciona qualidade de vida ao seu portador. O indivíduo asmático é submetido a um tratamento contínuo para manter a doença sob controle.

Seguem algumas dicas de como se prevenir do agravamento dos sintomas da asma em meio ao calor: elabore com o seu médico, um plano de ação com estratégias para evitar as crises, para o tratamento de manutenção da asma e leve uma cópia com você. Para crianças e adolescentes que costumam acampar, é importante deixar uma via com o profissional responsável; a qualidade do ar tende a ser melhor nas primeiras horas do dia para evitar a poluição atmosférica proveniente do tráfego pesado; ao fazer reservas em hotéis, peça por um quarto ensolarado, seco e longe de piscinas cobertas; certifique-se de que todos os medicamentos necessários para o seu tratamento (conforme descritos no seu plano de ação) estão em seu poder com suas embalagens originais e respectivas bulas; ao incluir as medidas de prevenção da asma em seu planejamento de férias, você aumenta suas chances de se divertir, descansar e ter férias saudáveis.