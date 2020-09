Câmara de Rio Negro pede celeridade no caso da morte de Juceli Mastey

A Câmara de Vereadores de Rio Negro pede que Polícia Civil dê mais celeridade aos procedimentos de investigação ao acidente de trânsito que vitimou a servidora pública Juceli Mastey.

Um ofício com o pedido foi encaminhado ao Delegado da 9ª Delegacia Regional de Polícia de Mafra, Alan Pinheiro de Paula.

Na correspondência os vereadores solicitam a celeridade do Inquérito Policial que apura os fatos ocorridos no acidente que aconteceu na BR-116 no início do mês de dezembro de 2019: “Senhor Delegado, mesmo neste momento de pandemia, pelo qual todos estão passando, onde os trabalhos estão sendo conduzidos de forma mais cautelosa, não pode mais um grave acidente de trânsito engrossar as fileiras das estatísticas em nosso País. Desta forma pedimos para que o referido inquérito policial seja conduzido da forma mais breve possível, para que o tempo não apague da memória das pessoas e autoridades o fato ocorrido e que desta forma tenhamos justiça.”

Na época Juceli retornava de Itaiópolis para Rio Negro quando ocorreu o acidente.

Juceli poderá ser homenageada com nome de rua

Além do pedido para as investigações do acidente andem de forma mais rápida, os vereadores discutem a possibilidade de denominar alguma rua ou logradouro público do município com o nome de Juceli Mastey