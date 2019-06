Câmara de Rio Negro quer instalação de bomba elétrica de captação de água Rural da Roseira

A bomba acabaria com os problemas de falta de água na região, pois o abastecimento do reservatório seria acionado automaticamente

Os vereadores de Rio Negro encaminharam um pedido de apoio a Prefeitura e a Sanepar para instalação do projeto elétrico para instalação de uma Bomba Elétrica de captação de água na Vila Rural da Roseira.

Segundo os parlamentares a comunidade é abastecida com água pelo microssistema da Vila Rural da Roseira e necessita de um projeto elétrico para a instalação de uma bomba elétrica para captação de água. A Copel exige o projeto para liberação da instalação da fiação para funcionamento da bomba.

A bomba acabaria com os problemas de falta de água na região, pois o abastecimento do reservatório seria acionado automaticamente. Atualmente o sistema é acionado manualmente cada vez que o nível do reservatório baixa, que causa, com frequência, a falta de água na localidade.

A Associação de Moradores já possui os recursos para implantação desse sistema, necessitando apenas do projeto elétrico e da autorização da Copel para sua instalação da bomba.