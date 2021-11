Câmara de Rio Negro quer saber quais serão os investimentos da Autopista no município

Foi aprovado na Câmara de Rio Negro, na noite desta terça-feira (23), durante a sessão ordinária um requerimento solicitando informações dos investimentos realizados pela empresa Autopista Planalto Sul, em projetos de infraestrutura no município de Rio Negro, para o ano de 2022.

Os vereadores querem saber se existe alguma previsão de obra para atender a demanda de tráfego prevista para a comercialização do tabaco, que em 2022, com o fechamento da Souza Cruz, será absorvido pela Universal Leaf Tabacos. A previsão é que 4.450 caminhões trafeguem na marginal e nas vias próximas a empresa.

Veja a justificativa do requerimento na íntegra:

Com o fechamento da Empresa Souza Cruz, todo o processo de compra do fumo produzido pelos agricultores da região será feito pela Empresa Universal Leaf Tabacos, localizada na marginal da BR-116, na av. Luiz Carlos Pereira Tourinho. Com isso, o fluxo de trânsito no local sofrerá uma evidente sobrecarga de veículos e caminhões. Segundo informações da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN, a previsão de tráfego nas marginais entre os meses de janeiro a agosto de 2022, é de 4.450 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta) carretas e caminhões e mais de 250 produtores de tabaco que se deslocam até a Empresa Universal Leaf Tabacos para comercialização da safra. Além disso, ressalta-se que a região já é diariamente movimentada por mais de 3.000 (três mil) pessoas que trabalham nas demais empresas que compõem o polo industrial da cidade, o que só aumenta as chances de acidente.

Conforme relatório fornecido pelo Corpo de Bombeiros de Rio Negro, entre os anos de 2009 a 2021, foram 10 (dez) óbitos nas duas marginais da BR-116.

