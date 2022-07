Câmeras ao vivo de Rio Negro

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Departamento de Vigilância Patrimonial do Município de Rio Negro conta com mais de 400 câmeras de monitoramento online, todas com acesso em tempo real da Sala de Monitoramento e da Polícia Militar.

As câmeras dispostas em ambiente público gravam as imagens por um determinado tempo, dependendo da região instalada, e podem ser disponibilizadas para o munícipe que deverá solicitar através de requerimento digital. Para utilizar o serviço é necessário realizar o cadastro no Portal do Cidadão e anexar o boletim de ocorrência no ato de requerimento digital.

Confira acima duas câmeras que são disponibilizadas em tempo real.

