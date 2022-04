Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário será neste domingo em Rio Negro

Neste domingo, 10 de abril, acontece em Rio Negro a Caminhada na Natureza – Caminhos do Seminário. Evento tradicional em nosso município, que reúne moradores e turistas dispostos a percorrer cerca de 10 km em meio às belezas naturais da nossa cidade.

A ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Associação de Moradores Seminário. A participação na Caminhada é gratuita. As inscrições podem ser feitas pelo site rionegro.caminhadas.info ou ainda no dia do evento.

Anualmente o percurso é renovado, trazendo sempre novas atrações e caminhos ainda não percorridos. A concentração inicia às 7h30 na Associação de Moradores Seminário, onde também encerra com um delicioso almoço. A alimentação é comercializada pela Associação, com os seguintes valores: Café da Manhã R$ 20; Almoço R$ 35; ou pacote Café da Manhã e Almoço por R$ 50. A alimentação deve preferencialmente ser reservada através dos telefones (47) 99963-9165 com Joice ou (47) 98828-1333 com Alessandra.

Haverá também venda de produtos locais e de artesanato. A organização oferecerá carros de apoio e pontos de hidratação. O percurso possui dificuldade moderada, contando com trilhas e estradas. Importante que os caminhantes levem sua própria garrafa de água. Recomenda-se o uso de tênis e roupas confortáveis e de repelente de insetos. Os caminhantes que já participam de Caminhadas na Natureza podem levar sua Caderneta Oficial do IVV.

Mais informações Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: (47) 3643-7664.

