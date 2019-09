Caminhada na Natureza em Rio Negro é adiada

A concentração será às 7h30min na Associação de Moradores do Retiro Bonito, a largadas será às 8h30min

Compartilhar no Facebook

Atualização: A Secretaria de Cultura e Turismo e a Associação de Moradores do Retiro Bonito comunica que a Caminhada na Natureza “Circuito dos Sítios”, que ocorreria neste domingo, 22 de setembro, foi adiada. Tal decisão foi necessária, pois há previsão de fortes chuvas para todo o final de semana, como grande parte do trajeto da Caminhada é íngreme e bastante cercado pela vegetação, o risco de acidentes se torna elevado com o solo molhado. Sendo assim, a organização da Caminhada entende que por precaução e proteção dos caminhantes o adiamento é a decisão mais correta. Em breve novas informações.