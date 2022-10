Caminhada na Natureza no Retiro Bonito em Rio Negro será no dia 6 de novembro

Compartilhar no Facebook

Rio Negro terá uma nova caminhada na natureza no dia 6 de novembro. O Circuito dos Sítios no Retiro Bonito terá um percurso de 12 km. A participação é gratuita.

O ponto de encontro será na Associação de Moradores do Retiro Bonito. A concentração será às 8h e a largada está prevista para ocorrer às 8h30. É importante o participante levar garrafa com água. Para o evento o público terá a opção de café e almoço com os seguintes valores:

Café: R$ 25

Almoço: R$ 40

Café + Almoço: R$ 60

Inscrições pelo site:

O evento terá banheiros químicos e ambulância à disposição dos participantes. A realização é da Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e Associação de Moradores Retiro Bonito.

Coordenadas:

Latitude: -26.0537508

Longitude: -49.7015317

Mais informações: