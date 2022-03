Caminhada na Natureza será realizada no dia 10 de abril no bairro Seminário

Participe da Caminhada na Natureza e conheça as belezas da nossa cidade

O circuito de Caminhada na Natureza mais tradicional de Rio Negro já tem data definida: dia 10 de abril de 2022.

O Caminhos do Seminário é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site rionegro.caminhadas.info

A concentração inicia às 7h30 na Associação de Moradores do Bairro Seminário. A largada será em grupos, às 8h, 8h30 e 9h.

Serão 12 km em meio às belas paisagens naturais do Seminário e do Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, com dificuldade moderada. Podem participar pessoas de todas as idades. A organização oferece estrutura com sanitários, carros de apoio e pontos de hidratação. Haverá também venda de produtos locais e de artesanato.

ALIMENTAÇÃO:

Toda a alimentação está a cargo da Associação de Moradores do Bairro Seminário. Sendo cobrados os seguintes valores:

Café da manhã R$ 20

Almoço R$ 35

Café + Almoço R$ 50,00

Cardápio do almoço: vaca atolada, frango assado, três pratos quentes, saladas da época e sobremesa.

A alimentação deve preferencialmente ser reservada através do (47) 99963-9165 com Joice ou (47) 98828-1333 com Alessandra.

ORIENTAÇÕES:

Traga sua garrafa de água, pois não serão distribuídos copos descartáveis. Não esqueça a caderneta oficial do IVV (para os iniciantes será entregue no final do circuito). Use tênis e roupa confortável, repelente de insetos.

Recomendamos a utilização do estacionamento da Prefeitura de Rio Negro / Parque Ecoturistico Municipal São Luis de Tolosa, localizado cerca de 400 metros antes da Associação.

Mais informações: (47) 3643-7664 (WhatsApp).