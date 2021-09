Campanha Alerta Brasil do Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro realiza todo o ano um trabalho voltado para a conscientização e cidadania durante a Semana da Pátria, chamado Alerta Brasil. Confira:

No dia 10 de dezembro de 1987 foi fundado o Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro (SI Rio Negro), tendo como clube padrinho o SI Curitiba.

O SI Rio Negro faz parte da Organização Soroptimista Internacional, criada em 1921 em Oakland, nos Estados Unidos. A organização está presente em 130 países, com cerca de 3000 clubes, congregando mais de 80 mil sócias.

Em 1947 foi criado o primeiro clube brasileiro, na cidade do Rio de Janeiro. Hoje existem no Brasil 27 clubes distribuídos pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás.

O Clube é formado por mulheres de todas as idades, culturas, etnias e profissões. Acreditamos que juntando-nos a outras mulheres podemos tornar o mundo um lugar melhor para todas as mulheres e meninas.

O SI Rio Negro adquiriu credibilidade e confiança em nossas cidades e na Organização Soroptimista estando presente em todos os Congressos Regionais, Interclubes e mesmo nas últimas Convenções Internacionais. Associadas do SI Rio Negro ocuparam e ocupam cargos de relevância a nível nacional e internacional.