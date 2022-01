Campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 é iniciada em Rio Negro

A tarde desta sexta-feira (21) foi histórica em Rio Negro: aconteceu na Unidade Básica de Saúde Antonio Rubens Zageski, localizada na Vila São Judas Tadeu, a aplicação da primeira vacina em crianças contra a COVID-19 de Rio Negro.

André da Silva Mendes, 08 anos de idade, foi o grande corajoso que iniciou a campanha no município recebendo sua vacina no braço. Não chorou, e agora sua valentia fica eternizada na história do município, que trabalha diariamente para que a vacinação atinja o maior número possível de pessoas. Além de André, outras 21 crianças previamente agendadas também receberam sua dose do imunizante. Para festejar o momento, todos ganharam certificados de coragem, lápis personalizados e curativos de super heróis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A dose fabricada pelo laboratório Pfizer é comprovadamente segura, possuindo dosagem e composição específicas para os pequenos. A mesma além de ser manuseada com todo cuidado: após a aplicação, a criança e o responsável devem permanecer no Posto de Saúde por mais 20 minutos, para que seja feita a observação do imunizado.

Agende a vacina de seu filho em sua Unidade de Saúde e garanta a proteção aos nossos pequenos contra o coronavírus.

Visando sanar dúvidas frequentes, a Secretaria de Saúde de Rio Negro elaborou respostas para as perguntas mais realizadas pelos responsáveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

✅ Quem pode tomar a vacina?

Todas as crianças na faixa etária de 05 até 11 anos, que não possuam contra indicações.

✅ Quem não pode tomar a vacina?

Todas as crianças na faixa etária de 05 até 11 anos com prescrição médica para não vacinar.

✅ É preciso prescrição médica para que a criança seja vacinada?

Não. Apenas a autorização dos pais e presença com caderneta de vacinas e cartão do SUS no dia agendado.

✅ A vacina para as crianças é a mesma aplicada em adultos?

Não. As crianças recebem a dose da vacina Pfizer com dose e composição específica para as mesmas.

✅ A vacina pode ter efeitos colaterais?

Sim, como qualquer outra vacina. Os dados clínicos enviados pela Pfizer para a ANVISA apontam que cerca de 3,5% das crianças apresentarão algum efeito, como febre ou dor na região aplicada.

✅ Quanto à imunização, o que se sabe sobre a vacina contra a COVID-19 da Pfizer?

Segundo o fabricante, a eficácia do imunizante em crianças é de até 90%.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

✅ Como faço para que meu filho receba a vacina?

Deve-se entrar em contato com sua agente de saúde ou Unidade Básica de Saúde e realizar o agendamento da mesma.