Campanha Juntos pelo Paraná realiza importantes doações em Rio Negro

Em outubro a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, através da Superintendência Geral de Ação Solidária, iniciou a campanha “Juntos pelo Paraná” de arrecadação de itens de higiene, limpeza, água potável e alimentos não perecíveis para serem entregues às famílias atingidas pelas enchentes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação mobilizou a população em geral e também empresas paranaenses que fizeram doações. Para angariar mais doações de empresas, a campanha contou com a ajuda da Secretaria de Estado da Justiça (SEJU) e do Procon-PR.

Em Rio Negro as entregas dos donativos arrecadados ocorreram na manhã desta quinta-feira. Dois caminhões da Defesa Civil entregaram 1.190 cestas básicas já montadas e 3.267 kg de alimentos, além de diversos produtos de limpeza e de higiene.

Novamente a dedicada equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e também da Secretaria de Assistência Social, além de voluntários, ajudaram no recebimento e na organização dos itens que serão entregues às famílias rio-negrenses afetadas pelas enchentes.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, enalteceu a importância dessa importante doação. “O Paraná demonstra que aqui existe um governo que cuida das pessoas e se responsabiliza em melhorar a qualidade de vida sempre, nas horas boas e nas horas as quais as pessoas mais precisam. O Estado do Paraná e a primeira-dama estão de parabéns. Com essa ajuda nós seremos muito mais fortes”, disse.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A secretária de assistência social de Rio Negro, Eliane Valério Pereira, também agradeceu por esta grande ação solidária: “Agradeço a primeira-dama Luciane e toda a equipe da Defesa Civil do Paraná por essa contribuição ao município de Rio Negro, que vem num momento que as famílias mais vulneráveis precisam desse apoio do governo”.

Também participou do evento de entrega a primeira-dama de Rio Negro, Raquel Valério, que voluntariamente participa das ações e hoje novamente ajudou no processo de montagem de cestas básicas. Raquel também comentou sobre a importância das doações recebidas hoje em Rio Negro: “Somos muitos gratos a toda essa solidariedade. Especialmente da nossa primeira-dama do Estado que não mede esforços para engajar ações tão importantes. Estamos super sensibilizados com tanto empenho de todo o Paraná. Essa solidariedade toca muito no coração da gente porque sabemos que não estamos sozinhos. Nos sentimos muito acolhidos pelo Estado. O lema do nosso Estado se fez presente, que é Paraná é um povo que trabalha e cuida”.