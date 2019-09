Campanha Saúde na Boleia oferece serviços gratuitos para caminhoneiros em Mafra

Com o objetivo de orientar sobre a saúde do motorista e contribuir para a redução do índice de acidentes na rodovia, a Arteris Planalto Sul realizará nos dias 24, 25 e 26 de setembro (terça, quarta e quinta-feira), a campanha Saúde na Boleia. A estrutura estará montada na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Mafra, no quilômetro 01 da BR-116 SC, e oferecerá diversos serviços gratuitos das 10h às 16h.

Durante os três dias de evento, os caminhoneiros receberão exames básicos de saúde, como índice de massa corpórea, pressão e ainda testes de força, glicemia e triglicerídeos. Quem quiser também poderá atualizar a carteira de vacinação.

Serão disponibilizados gratuitamente, corte de cabelo e massagem. As atividades serão realizadas em parceria com a Universidade do Contestado – UnC e Sest-Senat.

SAÚDE PREVENTIVA

Desde 2015, a campanha Saúde na Boleia já atendeu mais de 1.700 usuários no trecho da Arteris Planalto Sul. “A consciência no trânsito deve estar presente em nosso dia a dia, muitas vezes devido à rotina, nem sempre damos dar atenção à saúde, alguns motoristas acabam esquecendo dos cuidados básicos – e é para diminuir essa incidência que criamos ações como a Saúde na Boleia”, conclui Angelita dos Passos, analista de Sustentabilidade da Arteris Planalto Sul.