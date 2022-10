Campanha solidária do Circo Social atende mais de 6 mil crianças em outubro

Foi finalizada nesta semana mais uma edição da campanha Dia das Crianças Solidário do Circo Social, onde foi realizado mais uma ação em prol das crianças carentes de Mafra e Rio Negro. A ação solidária “Um doce por um sorriso” arrecadou doces, balas e chocolates que foram distribuídos para o Dia das Crianças dentro do período de 12 a 17 de outubro.

Além dos voluntários presentes na Caravana da Alegria, as crianças ainda puderam tirar fotos a vontade com a presença da trupe de palhaços, super-heróis e personagens que compõem o Circo Social.

Com o importante apoio de doações da comunidade em geral, empresas e recursos do bazar beneficente, mais de 3.000 kits e 22 cestas básicas foram distribuídos no total de 26 comunidades carentes de Rio Negro e Mafra.

A campanha contou com o importante apoio dos parceiros Civia Cooperativa de Crédito, Grupo de Amigos Amola Flecha, União Motoboys & Amigos, Pastoral da Criança – Santuário Aparecida de Mafra, Supermercado Willner do Alto de Mafra e Supermercados Belém.

A campanha teve também apresentação cultural na Semana da Criança, realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Mafra nos dias 13 e 14 de outubro. A ação ocorreu nas dependências do Colégio CEMMA, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com o evento Feira do Troca-Troca do Circo Social, atendendo mais de 1.800 crianças da rede municipal de ensino em dois dias de evento.

A ação contemplou ainda apresentações em associações de bairros e festividades em Riomafra alusivas ao Dia das Crianças, realizadas em diversas comunidades, totalizando mais de seis mil crianças atendidas.

Finalizado mais esta edição, o Circo Social já se prepara para a campanha do Natal, onde promete muitas novidades. Acesse e conheça o projeto: www.circosocial.org