Campeonato Municipal de Futebol de Rio Negro 2023 é finalizado com sucesso

Nesta semana foi encerrada a edição 2023 do Campeonato Municipal de Futebol de Rio Negro. A competição foi realizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).

Foram três meses de competição. Um grande público prestigiou grandes jogos, inclusive utilizando a nova arquibancada construída no Estádio Municipal Ervino Metzger. No total participaram 21 equipes com 447 atletas envolvidos. Foram marcados 214 gols em 42 jogos.

As grandes finais ocorreram no último domingo. Na categoria “Livre”, o Clube Sexta/Fazendinha/Butuca venceu o Soccer Art por 3×1 e foi o grande campeão. Na categoria “Veterano 40 +”, o placar de 2×0 favorável ao Clube Sexta/Fazendinha/Butuca contra o Retiro Bonito F.C. definiu o grande campeão.

CLASSIFICAÇÃO FINAL CATEGORIA LIVRE

Campeão: Clube Sexta/Fazendinha/Butuca

Vice-campeão: Soccer Art

3º lugar: Juventus Riomafra

4º lugar: Estação Nova

5º lugar: América da Roseira

6º lugar: Transportadora Cunha/Inter Donna Veículos

7º lugar: São José/Lageado dos Vieiras

8º Lugar: 5º RCC

9º lugar: Burnley/Rilex

10º lugar: Dynamo F.C.

11º lugar: Troianos

12º lugar: Taurus F.C.

13º lugar: Retiro Bonito F.C.

14º lugar: Unidos da Bola F.C.

15º lugar: Audazes F.C.

16º lugar: Furacão Ninja F.C.

ARTILHEIRO

Emerson Bueno da equipe Clube Sexta/Fazendinha/Butuca: 12 gols marcados

GOLEIRO MENOS VAZADO

Fernando Marques da equipe Clube Sexta/Fazendinha/Butuca: 3 gols em 5 jogos

CLASSIFICAÇÃO FINAL CATEGORIA VETERANO 40 +

Campeão: Clube Sexta/Fazendinha/Butuca

Vice-campeão: Retiro Bonito F.C.

3º lugar: Dynamo F.C.

4º lugar: Três Bairros

5º lugar: América da Roseira

ARTILHEIROS

Hilton Fábio Lisboa da equipe Clube Sexta/Fazendinha/ Butuca: 5 gols marcados

Altonio Valdir de Souza da equipe Retiro Bonito F.C: 5 gols marcados

GOLEIRO MENOS VAZADO

Jean Carlo de Almeida da equipe Clube Sexta/Fazendinha/Butuca: 5 gols em 5 jogos

ESTATÍSTICAS DO CAMPEONATO

Equipes participantes: 21

Atletas participantes: 447

Técnicos/auxiliares/dirigentes: 34

Duração da competição: três meses

Número de jogos: 42

Minutagem de jogos: + de 4.000 minutos de bola rolando

Atendimentos diretos: + de 1.700

Atendimentos indiretos: + de 5.000

Gols marcados: 214

Média de gols por jogo: 5.09 gols por jogo

Cartões amarelos: 179

Média de cartões por jogo: 4.26 cartões por jogo

Cartões vermelhos: 19

Média de cartões por jogo: 0.45 cartões por jogo