Candidatos a prefeito em Rio Negro se enfrentaram em debate

Na noite desta quinta-feira (29) os candidatos a prefeito de Rio Negro ficaram frente a frente no debate organizado pela Associação Comercial e Industrial de Rio Negro – ACIRN, Câmara dos Dirigentes Lojistas – CDL de Mafra e Rio Negro e Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Rio Negro

Dividido em quatro blocos – apresentação, perguntas entre candidatos, perguntas das entidades aos candidatos e considerações finais – o debate durou cerca de duas horas, onde os candidatos puderam expor suas propostas de governo para o município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O clima entre os quatro postulantes ao cargo máximo de Rio Negro Alceu Ricardo Swarowski (Cidadania), Bruno Alves (Republicanos), Gari Vinício Kiatkoski (Podemos) e James Valério (PSD) foi cordial, diferente do que era esperado.

O bloco mais esperado foi onde os candidatos fizeram perguntas entre eles, o alvo preferido de todos foi o candidato do atual governo James Valério. Em todas as perguntas ele recebia algum tipo de indireta ou crítica a atual administração.

Veja como foi o debate:

A apresentação dos candidatos foi definida através de sorteio. O primeiro a falar foi candidato do Republicanos, Bruno Alves, seguido pelo candidato do Podemos, Gari Kiatkoski, depois foi a vez do Alceu Swarowski (Cidadania), e encerrando o bloco James Valério (PSD).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Depois foi a vez das perguntas com réplica e tréplica.

РGari para Bruno Alves: O que o levou a concorrer ao cargo de prefeito sem ter experi̻ncia?

– Resposta: A política em Rio Negro vem sempre com os mesmos nomes políticos. Eu entendo que é o momento de renovação. Uma grande parcela do eleitorado não quer a continuidade de nomes antigos. Todos os prefeitos que passaram por Rio Negro deixaram seu legado, mas Rio Negro precisa se desenvolver.

– Réplica: Concordo com o Bruno. Devemos incentivar a renovação da política. Devemos buscar novos nomes. Só lamento que ele não tenha tido experiência política, como vereador. Vereador é um aprendizado de como se faz política. Ele é a porta voz do povo.

– Tréplica: A gente sabe que a experiência tem sua importância. Eu entendo que os rionegrenses querem um projeto que vise o desenvolvimento. Não sou aventureiro, não estou aqui para brincar. Quero montar um grupo com técnica para ficar à frente da Prefeitura.

– James para Gari: Rio Negro passa por grandes transformações. Quais são seus projetos para atração de investimentos no município?

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Resposta: Precisamos vender a imagem de Rio Negro, trazer investimentos. O que temos hoje é fruto do trabalho de empresários que cresceram em nossa terra. Precisamos gerar empregos e fortalecer o agronegócio.

– Réplica: O nosso município é muito profícuo na geração de emprego e renda. Toda a equipe possa vender a imagem de Rio Negro, com apoio do governador Ratinho Jr., nós vamos abrir as portas para novos empreendimentos para que a geração de renda seja uma constante. Temos que enaltecer os empresários que já investiram em Rio Negro

РTr̩plica: O governador assinou um decreto para trazer uma empresa para Rio Negro e mesmo assim ṇo aconteceu. Reviṣo do Plano Diretor.

– Alceu para James: Saúde sensível. Fechamento da Casa de Saúde da Mulher, do Posto José Krajewski e a UPA. Qual sua proposta para a saúde para que Rio Negro se torne um polo de Saúde no Paraná?

– Resposta: A saúde deve ser uma prioridade em qualquer gestão. Realmente tivemos grandes avanços de 2012 a 2017. O Ipardes determinou que Rio Negro em 2012 estava entre os 25 piores índices de saúde no Paraná e em 2017, paramos na colocação 128. As vezes ocorre uma má informação. Já inauguramos a Casa da Mulher e da Criança.

Não fechamos o posto, só transferimos os serviços para o Complexo Municipal de Saúde para atender os munícipes da cidade e do interior. Não estamos aqui para falar do passado. Nós vamos fazer grandes mudanças na área de saúde a partir de 2021 e ver o que podemos fazer para melhorar ainda mais este índice.

– Réplica: Em 2012 já era o melhor município da região. O IDH é o segundo melhor na região metropolitana de Curitiba. É importante Rio Negro se tornar um polo de saúde para atender nossa população, com maternidade aberta, com hospital regional e mais funcionários na Casa da Mulher para um atendimento de qualidade para os rionegrenses.

– Tréplica: Hoje temos a oportunidade. Através da Secretaria de Estado de Saúde, obtivemos a grande notícia de investimento R$ 482 mil para sanar o problema do hospital, nosso maior patrimônio. Nosso pronto atendimento não vai ficar um minuto fechado, como era comum em anos passados. A partir deste momento, o hospital está forte.

– Bruno para Alceu: Em 2014, o candidato James defendeu e fez campanha para o Alceu e depois, alegou que você era um péssimo gestor e que ajudou a falir o Hospital de Rio Negro e fechar a UPA. Você se arrepende de levar o candidato James para ser seu secretário? Acha que ele tem condições de ser prefeito?

– Resposta: Sem dúvida precisamos retomar o plano de 2012 em que Rio Negro se tornaria um polo de saúde, consolidando o HB] e a nossa maternidade. O professor James foi nosso secretário durante oito anos e desempenhou um bom papel.

– Réplica: O tema saúde é muito importante para os rionegrenses. É quase que uma unanimidade a insatisfação com as ações tomadas na saúde de Rio Negro. À maternidade vai completar oito anos fechada. Todos os candidatos prometem a reabertura. Quem já teve a oportunidade e ainda não fez essa reabertura, já tiveram sua oportunidade.

– Tréplica: À reabertura é muito importante para nossa comunidade. Temos apoio do governador para que seja efetivada nos próximos quatro anos, assim como é importante que tenhamos uma UPA. Precisamos de capital humano na saúde pública, de médicos, enfermeiros, Essa é a prioridade que deve ser adotada nos próximos quatro anos.

3º bloco: perguntas das entidades

Pergunta para Bruno: Quem empreende no Brasil sabe que não é nada fácil. É uma tarefa difícil e complicada e muitas vezes, embarga nas questões jurídicas, tributárias e as mais variadas situações. É normal ter problemas e não conseguir ir em frente. Como sua gestão pretende colaborar com os empreendedores locais, assim como incentivar a vinda de capital e investimentos de outras regiões para Rio Negro?

Resposta: Nada funciona como mágica, mas é preciso de um esforço da Prefeitura em selecionar e escolher um bom secretario a frente da indústria e comércio. Essa pessoa fará contatos e buscara recursos. Existe uma série de questões para desburocratizar a Prefeitura e estar atento as oportunidades que surgem.

Pergunta para Gari: Existe alguma ação em relação aos terrenos sem utilização no centro da cidade e ruas principais, no sentido de incentivar a construção de imóveis comerciais para a instalação de novas empresas, além de algo que incentive os proprietários de imóveis comerciais a não deixar as salas vazias como acontece em nossa cidade?

Resposta: Isso é um problema grave no Plano Diretor de Rio Negro que estamos tentando destravar. Temos muitas amarras que impedem o cidadão de crescer. Essa legislação chegou para a gente em maio. Lamentamos que não tivemos tempo hábil para realizar audiências públicas para resolver estes entraves no Plano Diretor.

Pergunta para James: O interior do município de Rio Negro é habitado por famílias que exploram pequena propriedade rural de economia familiar. De tempos para cã, muitos jovens estão deixando o interior de dentro de suas propriedades para quem já detém áreas consideradas e também para empresas de reflorestamento. Tal situação é importante pois a concentração de terra, além de expulsar o homem do campo, gera pobreza, desigualdade social e inchaço nas periferias urbanas. O que o candidato pensa sobre o assunto e o que pretende fazer para amenizar a situação?

Resposta: O nosso interior rionegrense é muito peculiar. Temos uma parte diversificada de grandes culturas, de sustentabilidade, de laticínios. O importante é implementar e investir para que 05 jovens e produtores rurais tenham capacitação e explorem de maneira ordeira para aumentar a produtividade e fixar o homem no campo, com novas tecnologias. Nós vamos fazer.

Pergunta para Alceu: À população LGBTI infelizmente é vista na marginalidade em nossa cidade. Considerando a situação de vulnerabilidade vivida por este grupo em Rio Negro, qual a sua pauta se eleito com relação a população LGBTI?

Resposta: É a integração através de secretaria de ação social, na participação deste grupo. Nunca descriminamos ninguém para que eles se integrem em nossa comunidade cada vez mais. Participando de audiências, de sessões na Câmara. Sem dúvida nenhuma, independente de credo, cor, raça e orientação sexual deverão ser integrados ao nosso plano de governo e a nossa gestão.

Pergunta para Bruno: Sabe-se da importância da representatividade política legislativa no âmbito de estado e país. Cidades que possuem deputados na assembleia legislativa e câmara de deputados têm mais acesso a recursos para projetos e investimentos, além de reivindicações das mais variadas naturezas em favor do munícipe. O município de Rio Negro não possui representantes nestas esferas legislativas. Como o senhor analisa esta situação e qual a forma de termos esta representatividade e via de acesso?

Quem consegue chegar ao cargo de deputado é porque fez um trabalho para chegar até lã. Nossos políticos podem não ter esse para se projetar. Precisamos de pessoas envolvidas na política, assumir cargos de política. Em algum momento essa liderança municipal pode se projetar em nível federal e estadual.

Pergunta para Gari: Qual a sua sugestão para otimizar o trânsito do Centro da cidade. Há intenção de manter como está ou mudar algo, o qual favoreça o comércio de modo geral, além da atração de pessoas e famílias para aumentar o fluxo do comércio de Rio Negro.

Resposta: Em 201, eu realizei audiência pública e convidei várias personalidades para discutir a questão do transito. Isso precisa ser feito em uma discussão aberta com toda a sociedade. São pequenas coisas que precisam ser feitas e já deveriam ser feitas. Precisamos sair desse comodismo, nem que seja com mudanças experimentais, principalmente no entorno da Praça João Pessoa.

Pergunta para James: Na segurança pública de Rio Negro, o maior desafio é a falta de efetivo policial e a ausência de câmeras de segurança. Como melhorar isso?

Resposta: Segurança pública é outra importante decisão. É dever do nosso estado, mas Rio Negro vai ajudar. Vamos criar um departamento municipal de segurança pública, com a patrulha patrimonial. Vamos criar uma rede de vizinhos e estender para o interior. Precisamos do apoio do governo de estado para aumentar nosso contingente.

Pergunta para Alceu: Os vice-prefeitos são criticados por desempenhar um papel quase simbólico. Em suas defesas, os vice-prefeitos alegam falta de poder na mão.

O que o candidato espera da atuação do seu vice e qual foi o critério para a escolha do seu vice?

Resposta: O critério foi a competência e experiência em gestão pública. Neusa foi diretora do consorcio de saúde, tem experiência na gestão pública. E será uma vice atuante da saúde, com olhar diferenciado para que possamos criar um polo de saúde regional com uma assistência social justa e humana na cidade e no interior, e trabalhado ativamente com o prefeito. Escolhemos através de pesquisa interna.

No último bloco encerrando o debate os candidatos fizeram suas considerações finais:

– Bruno: Sou candidato porque estava insatisfeito com a condução das coisas em Rio Negro. Fui vítima e estou sendo vítima de uma serie de fake news a respeito da minha candidatura. Recorri um pedido de impugnação, mas vou concorrer até o final porque Rio Negro precisa de uma nova opção. Eu estou oferendo uma nova visão.

– Gari: Quero pedir o voto para 0 19, 0 Podemos é um movimento. Nós temos três lideranças grandes no senado, o senador Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flavio Arns que com certeza serão nossos porta-voz a nível federal. E em nível estadual, temos nosso companheiro deputado Francisco Buhrer que é ligado ao governo atual que com certeza vai atender nossas demandas e anseios. Quem val governar somos nós, o prefeito e sua comunidade. Os deputados e o governo federal têm que nos atender. Eles têm obrigações com nosso município que arrecada recursos e impostos. Precisamos do retorno dessas autoridades para nosso município

– Alceu: Nós estamos nessa caminhada democrática para buscar a renovação com experiência e esperança em dias melhores, com a prefeitura voltando a atender nosso cidadão, valorizando emprego e renda e criando condições para que Rio Negro se torne um polo de desenvolvimento. Vamos trabalhar com os deputados que nos representam para que possamos desenvolver.

РJames: Eu digo sim para Rio Negro. Para avan̤ar, para grandes inova̵̤es, para mais qualidade de vida. Digo sim e digo ṇo ao nepotismo, a corrup̤̣o e a tudo que pode regredir Rio Negro. Dizemos ṇo as falcatruas e dizemos sim para uma vida melhor.