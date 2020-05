Cano rompido desperdiça água em Rio Negro

Recentemente a Sanepar realizou obras de aprofundamento onde é feita a captação de água no rio Negro. Os serviços foram executados no local que é conhecido como ‘Pirambeira’ e tem a finalidade de dar continuidade na captação de água do rio que está com o seu nível baixo chegando a 0,230 metros conforme dados do sistema de monitoramento hidrológico da Copel (régua instalada na ponte Dr. Diniz Assis Henning – ponte metálica).

Porém, segundo alguns moradores, ao fazer os serviços a maquina estourou um cano de cerca de 200mm que está vazando. Os moradores contam que a água que escorre pelo cano é limpa, e acredita-se que seja tratada. Para eles nesse momento de estiagem é uma falta de compromisso da própria Sanepar em não resolver o vazamento.

Além dá agua que escorre sem controle eles apontam que não foi tomado nenhum cuidado com a preservação da mata ciliar que foi parcialmente destruída no local.

NÍVEL DO RIO NEGRO CONTINUA CAINDO

No dia 30 de abril, última quinta-feira, às 5h, o nível do rio Negro na régua da ponte metálica era de 0,290 metros, no domingo no mesmo horário o nível era de 0,258 metros e ontem (terça-feira) às 13h era de 0,230 metros.

A Copel mantem outra régua de medição em outro ponto o rio Negro, em Fragoso, antes dos locais de captação de água da Sanepar e da Casan. Nesse local a leitura é um pouco mais favorável, mas não satisfatória. Na quinta-feira a régua medidora apontava um nível de água no rio de 0,958 metros às 13h, no domingo também no mesmo horário 0,930 metros e ontem 0,912 metros.

Fotos: Divulgação/redes sociais