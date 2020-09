Cantora Duda Haide está classificada para a final do concurso The Voice Virtual

A cantora riomafrense Duda Haide (@DudaHaide) recebeu 68,7% dos votos e está na final do concurso The Voice Virtual. Sua oponente Bárbara Leu recebeu 31,3% dos votos. A técnica @sabrinaoliveiraofc deu seus 20 pontos para Bárbara. Somando um total de 31,3+20= 51,3%. Duda somou 68,7%.

A participação do público foi fundamental. A votação ocorreu através de formulário do Google no período de 20 minutos. Uma grande torcida foi criada nas redes sociais e muitas pessoas colaboraram com votos.

O vencedor do concurso será premiado com R$ 300 reais e um single da produtora DG Estúdio. Duda Haide vem contando com o apoio de várias pessoas que acreditam no seu potencial, inclusive de diversas cidades, porém, o nível da competição começa a ficar cada vez mais elevado. Dessa forma, o apoio da população riomafrense é muito importante.

Para saber as datas das competições basta seguir a cantora no perfil @DudaHaide no Instagram: https://instagram.com/dudahaide. Acompanhe o concurso pelo @Thevoicevirtualoficial https://instagram.com/thevoicevirtualoficial