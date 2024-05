Capacita Rio Negro oferece mais de 90 vagas em cursos de qualificação profissional

Estão abertas as inscrições para mais de 90 vagas de cursos gratuitos de qualificação para os moradores do município de Rio Negro, os cursos disponíveis nesta etapa são: Aperfeiçoamento profissional para o Pacote Office, Assistente Administrativo, Corte Feminino e Escova e Cuidador de Idosos.

Um dos grandes destaques é a formação em cuidador de idosos. Essa área cresce a cada dia, e à necessidade de profissionais qualificados para prestar um atendimento humanizado e de qualidade. O curso oferece uma abordagem completa e atualizada, que prepara você para os desafios e oportunidades dessa profissão.

Todos os cursos são subsidiados pelo governo do estado através do programa “Mais Qualificação”, criado a partir da assinatura do termo de Cooperação celebrado entre a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SEIC), Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o projeto Mais Qualificação tem como objetivo atender a população paranaense por meio de cursos de aperfeiçoamento, capacitação e qualificação profissional em favorecimento a empregabilidade e ascensão profissional, com oferta de 6.500 vagas logo na primeira fase de implantação.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, um dos maiores entusiastas do programa, destaca a importância da capacitação profissional para o desenvolvimento do município: “Investir na qualificação do nosso povo é investir no futuro de Rio Negro. Através do Capacita Rio Negro, estamos abrindo portas para novas oportunidades, promovendo a geração de renda e construindo uma cidade mais próspera e justa para todos”.

O Capacita Rio Negro oferece uma vasta gama de cursos, cuidadosamente selecionados para atender às demandas do mercado de trabalho local. Desde o ano de 2021, já formou através de Treinamentos, Capacitações, Qualificações mais de 1.200 pessoas, nas mais diversas áreas de atuação, sempre com o objetivo de fomentar o potencial empreendedor e a inclusão no mercado de trabalho.

Em 2023 o programa Capacita Rio Negro foi o vencedor da 11ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná, premiação criada em 2013 para estimular o desenvolvimento local e às metodologias de planejamento, controle e execução de projetos municipais.

Se você é cidadão de Rio Negro e busca uma oportunidade para se qualificar profissionalmente, não perca tempo! Inscreva-se no Programa Capacita Rio Negro e dê o primeiro passo para realizar seus sonhos. As inscrições pode ser feitas na Agência do Trabalhador de Rio Negro, Senac e Senai, os Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.