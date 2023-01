CAPS de Rio Negro realiza diversos eventos durante o Janeiro Branco

Neste início do ano o CAPS I de Rio Negro realizou diversas ações dentro do Janeiro Branco, que é uma campanha que busca chamar a atenção para o tema da saúde mental na vida das pessoas.

Após um pequeno período de férias das atividades em grupo, em sua primeira semana de retorno o CAPS promoveu várias atividades diferenciadas aos seus usuários. No dia 23 foi realizada uma “Conversa e Café” aos usuários nas dependências do Salão Paroquial 6 de Agosto. No evento foi ressaltada a importância do planejamento na saúde mental.

No dia 25 foi realizado no Parque Ecoturistico Municipal São Luís de Tolosa algumas atividades recreativas e um piquenique aos usuários adolescentes do serviço. No dia 27 os usuários tiveram uma sessão de cinema no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

Nesta segunda-feira um pedágio alusivo à campanha Janeiro Branco foi realizado no Centro de Rio Negro. Nele foram entregues panfletos e mensagens sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Além dos servidores, alguns usuários participaram desta ação idealizada com o intuito de conscientização sobre o tema.