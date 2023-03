As oficinas de Páscoa continuam a todo vapor no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Negro. Os usuários estão desenvolvendo excelentes trabalhos em grupo, como a criação de guirlandas e porta talheres para mesa posta.

Durante todo o ano o CAPS realiza importantes a√ß√Ķes. As oficinas terap√™uticas geram um ganho motor, cognitivo e emocional. Com as atividades s√£o estimuladas a criatividade, consci√™ncia do pr√≥prio corpo, aten√ß√£o e concentra√ß√£o.