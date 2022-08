Carreta Cultural e Feira das Araucárias continuam com diversas atrações nesta quinta-feira (4)

As atrações da Carreta Cultural e Feira das Araucárias continuam nesta quinta-feira em Rio Negro com uma vasta programação durante a tarde e noite.

O evento está sendo realizado na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves, em frente ao Parque das Araucárias, no bairro Estação Nova. Na programação há espetáculo cultural com a Unidade Móvel de Cultura do Sesi, feira de artesanato especial do Dia dos Pais, praça de alimentação e muita música.

As atrações tiveram início ontem. Diversas crianças das escolas Ricardo Nentwig, Celso Catalan e Referência assistiram durante a tarde ao Espetáculo KARINGANA UA KARINGANA! Histórias da África, com o Grupo Baqueta. Das 17h às 22h estiveram à disposição do público a grande praça de alimentação com a Feira da Lua e feira de artesanato especial de Dia dos Pais. Às 18h teve show com a Banda Semi Acústico e às 19h30 a apresentação musical de Anderson Oliveira e Grupo Toque Nativo.

Na abertura oficial, a secretária de Turismo e Cultura de Rio Negro, Jussara do Rocio Heide, enfatizou a importância de todos os envolvidos para a realização do evento. “Foi uma grande ação em conjunto para conseguirmos trazer esta carreta que proporcionará diversas atrações”, comentou.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, destacou a importância de eventos como este para a valorização da cultura no município: “É muito importante a participação de todos neste evento. Todos contribuem de alguma forma para enobrecer e engrandecer este grande fato. O município de Rio Negro está com grandes perspectivas. Está em grande desenvolvimento. E a cultura e o turismo fazem parte deste grande crescimento. São pastas inerentes que se aproximam e fazem com que Rio Negro seja reconhecida como uma cidade que valoriza os artistas, o entretenimento e gera o encontro entre as famílias”.

Programação para esta quinta-feira:

Das 14h30 às 15h30: Espetáculo KARINGANA UA KARINGANA! Histórias da África, com o Grupo Baqueta.

Espetáculo KARINGANA UA KARINGANA! Histórias da África, com o Grupo Baqueta. Das 17h às 22h: Praça de Alimentação com a Feira da Lua e Feira de Artesanato especial de Dia dos Pais.

Praça de Alimentação com a Feira da Lua e Feira de Artesanato especial de Dia dos Pais. 18h: Show com As Meninas de Rio Negro (Camila & Natália).

Show com As Meninas de Rio Negro (Camila & Natália). 19h30: Oficina de Dança Maristela Martins.

Oficina de Dança Maristela Martins. 20h: Espetáculo “O Colecionador de Histórias” com o Grupo Municipal de Teatro.

O evento integra a programação do 1º Festival Gastronômico de Inverno de Rio Negro e é uma realização da Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Cultura e Turismo, Sesi Cultura, Simovem e Rotary Club de Rio Negro.