Carreta Cultural e Feira das Araucárias em Rio Negro garantiram muita cultura para a população

Durante a última quarta e quinta-feira, dias 03 e 04 de agosto, Rio Negro promoveu a Carreta Cultural e a Feira das Araucárias com diversas atrações gratuitas para a população. O evento foi realizado durante a tarde e noite na Rua Jornalista Vitor Hugo Grossl Gonçalves, em frente ao Parque das Araucárias, no bairro Estação Nova. Na programação houve espetáculos culturais com a Unidade Móvel de Cultura do Sesi, feira de artesanato especial do Dia dos Pais, praça de alimentação, teatro, danças e muita música.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Sesi Cultura Paraná, fundado em 2008 pela Regional Paraná do Serviço Social da Indústria, dedica-se ao desenvolvimento de ações culturais no estado, com programações de artes visuais, cinema, literatura, música e teatro. Através deste projeto do Sesi, durante a tarde crianças de diversas escolas assistiram ao espetáculo “Karingana ua Karingana! Histórias de África”, com o Grupo Baqueta, que nasceu em 2009 na cidade de Curitiba e desenvolve projetos com foco nos saberes africanos, afro-brasileiros e dos povos indígenas do Brasil, para adultos, jovens e crianças nas áreas de teatro, música, dança, literatura e artes visuais. Tem como compromisso construir coletivamente, em todos os locais que atua, contextos que instiguem reflexões e entendimentos que promovam o respeito às diversidades.

O público também teve à disposição todas as delícias da Feira da Lua e diversos produtos de qualidade com a feira de artesanato especial de Dia dos Pais. Entre as atrações musicais do evento estão a Banda Semi Acústico, Anderson Oliveira e Grupo Toque Nativo e As Meninas de Rio Negro (Camila & Natália).

Houve ainda muita dança com a Oficina de Dança Maristela Martins e a apresentação da bailarina Julia Gaspar Matias, que participa do projeto Dança na Escola, que tem como objetivo explorar a capacidade de criar, aprender e se expressar, além de favorecer benefícios ao corpo e a mente. Júlia é aluna da professora coreógrafa Cristiane Carvalho.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para encerrar o evento com muito talento em palco, às 20h desta quinta-feira foi realizado o espetáculo “O Colecionador de Histórias”, apresentado pelo Grupo Municipal de Teatro que foi oficialmente criado durante o evento com a entrega do Decreto Municipal nº 94/2022.

O prefeito de Rio Negro, James Karson Valério, destacou a importância de eventos como este para a valorização da cultura no município: “É muito importante a participação de todos neste evento. Todos contribuem de alguma forma para enobrecer e engrandecer este grande fato. O município de Rio Negro está com grandes perspectivas. Está em grande desenvolvimento. E a cultura e o turismo fazem parte deste grande crescimento. São pastas inerentes que se aproximam e fazem com que Rio Negro seja reconhecida como uma cidade que valoriza os artistas, o entretenimento e gera o encontro entre as famílias”.

O evento integra a programação do 1º Festival Gastronômico de Inverno do município e é uma realização da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, Sesi Cultura, Simovem e Rotary Club de Rio Negro.