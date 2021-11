Cartinhas para o Papai Noel já estão disponíveis para preenchimento no Circo Social

O Circo Social realiza no mês de dezembro em Riomafra mais uma edição do projeto “Natal Encantado”, que conta com as cartinhas para o Papai Noel.

As cartas deverão ser retiradas com o formulário padrão. Elas estão disponíveis no Circo Social e devem ser entregues devidamente preenchidas de forma completa na sede do projeto. Confira abaixo o endereço. Podem participar crianças de até 12 anos de famílias de baixa renda.

O prazo para as crianças preencherem se encerra no dia 26 de novembro. Após esta data as cartinhas ficarão à disposição da população para adoção.

Sonhos no papel: os pedidos das crianças poderão ser dos mais variados: bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Mais informações sobre a campanha Natal Encantado do Circo Social podem ser acessadas nas redes sociais do projeto ou pelo telefone 3271-9035 (fixo Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp).

CIRCO SOCIAL

Rua São João, 178 – Centro I Baixada

(A 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Telefone: 3271-9035 (fixo Mafra) – 98496 1539 (WhatsApp)

