Casa pega fogo em Rio Negro; vaquinha online visa ajudar a família

Por volta das 12h deste domingo (08), a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua João Vieira Ribas, no bairro Campo do Gado em Rio Negro, para prestar auxilio e apoio de abastecimento com água a viatura ABTR do Corpo de Bombeiros Militar de Rio Negro, em decorrência a um incêndio em residência naquele município.

A família está pedindo a colaboração da população através de uma “vakinha” online para reconstruir a casa e comprar móveis, já que tudo foi destruído pelas chamas. Para colaborar acesse o link: