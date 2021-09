CastraPet realizou castração gratuita de animais em Rio Negro

Na manhã da última sexta-feira (24), aconteceu no estacionamento da Igreja Nossa Senhora Aparecida de Rio Negro a realização do Programa Castrapet, que com excelentes resultados atingiu a meta de castrações no município.

Rio Negro faz parte do segundo ciclo do programa. Nesta etapa foram atendidos 80 municípios com recursos de R$ 2,5 milhões, do Fundo Estadual do Meio Ambiente e de emendas parlamentares. O primeiro ciclo atendeu 15 mil animais em 45 municípios, com investimentos de R$ 2,4 milhões.

O evento contou com uma estrutura formada por médicos veterinários, auxiliares e organizadores, através da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná em parceria da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde.

As cirurgias foram realizadas dentro do castramóvel, veículo equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, monitor multiparamétrico, entre outros.

O Programa CastraPet Paraná foi pensado dentro da política de saúde única da Secretaria, visando o bem-estar animal e humano e trabalhando na prevenção de zoonoses envolvendo o meio ambiente.

Além de prevenir doenças, como câncer, outro objetivo do programa é evitar o controle de nascimento de cães e gatos, o que pode provocar maus-tratos, como abandono dos animais.

Antes de realizar o procedimento foi necessário que os tutores respeitassem o jejum absoluto (comida e água) dos animais por oito horas. A medida se fez necessária para que os pets se recuperem bem da anestesia.

Após a cirurgia, os tutores também foram orientados sobre os cuidados pós-cirúrgicos. Receberam remédios, como antibióticos, para a recuperação do animal e atendimento médico veterinário.