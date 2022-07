Centro de Convivência Henrique Witt realiza Festa Julina com foco na intergeracionalidade

Na Ășltima quinta-feira (21), a Secretaria Municipal de AssistĂȘncia Social, atravĂ©s de suas equipes do Centro de ReferĂȘncia de AssistĂȘncia Social (CRAS) e do Centro de ConvivĂȘncia Henrique Witt, realizou uma Festa Julina nas dependĂȘncias do referido Centro, localizado no bairro Alto.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A festa reuniu integrantes do Serviço de ConvivĂȘncia e Fortalecimento de VĂ­nculos (SCFV), do CRAS da Vila SĂŁo Judas Tadeu e do Centro de ConvivĂȘncia Henrique Witt, alĂ©m de crianças e adolescentes que frequentam as oficinas esportivas daquele Centro.

O evento teve como propósito manter a tradição cultural proporcionando a integração intergeracional dos grupos que frequentam as duas unidades, reunindo pessoas de diferentes idades (crianças, jovens, adultos e idosos).

A reunião intergeracional é um agregador de valores pessoais, que contribui para o fortalecimento da comunicação entre as diversas geraçÔes e para a eliminação de preconceitos e estereótipos sobre o envelhecimento, além de propiciar a socialização através da manutenção desse importante evento cultural, que reuniu mais de 200 pessoas e que foi abrilhantado com a distribuição de lanches, dança e casamento caipira.