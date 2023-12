Chefe do executivo verifica obras e ouve sugestões em prol da população de Rio Negro

Mesmo no período de recesso, o executivo rio-negrense segue trabalhando em prol do município. Nesta quinta-feira, o prefeito James Karson Valério, juntamente com a vereadora Isabel Cristina Souza, verificou in loco algumas obras que estão sendo executadas em Rio Negro.

O prefeito também ouviu da vereadora algumas sugestões e pedidos da população. O apoio recebido do legislativo tem sido fundamental para que a Prefeitura coloque em prática importantes projetos que visam o desenvolvimento de Rio Negro e o bem-estar de toda a população, da cidade e do interior.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Uma das sugestões passadas ao prefeito é a arborização das praças públicas. O projeto será colocado em prática no próximo ano pela Prefeitura, contribuindo diretamente na qualidade de vida da cidade, beneficiando seu equilíbrio físico-ambiental.

De acordo com o chefe do executivo, das 55 metas estipuladas no começo de 2021, 80% já foram cumpridas. As demais 20% já estão encaminhadas. “Vamos fechar 2024 com 100% das metas alcançadas”, disse o prefeito recentemente em um vídeo de fim de ano gravado para a população.