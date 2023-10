Chuva volumosa: Defesa Civil de Rio Negro está em estado de vigília e monitoramento

Fortes temporais cobrem grande parte do Paraná e Santa Catarina desde a madrugada desta quarta-feira (04). Em Rio Negro houve 70 mm de chuva num período de 9 horas.

No distrito de Lageado dos Vieiras a chuva foi ainda mais intensa e por isso as aulas foram suspensas nas escolas daquela região, bem como nos Centros Municipais de Educação Infantil. Nesta quinta-feira as aulas continuam suspensas nessa região visando a segurança das crianças e dos profissionais da educação. Nas demais regiões de Rio Negro as aulas seguem normais.

O relatório de ocorrências da Defesa Civil de Rio Negro aponta que até a tarde desta quarta-feira não houve registros de famílias desalojadas ou desabrigadas.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

A Defesa Civil de Rio Negro está sempre em estado de vigília e monitoramento. Um plano de contingência é mantido e atualizado pelo órgão sempre que necessário. Em caso de emergência o cidadão pode entrar em contato pelo número: (47) 9 9171-1778. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Na tarde desta quarta-feira foi realizada uma reunião na Prefeitura de Rio Negro com os membros da Defesa Civil, secretários municipais, representantes da educação municipal e estadual, da assistência social, além da Câmara de Vereadores e do Corpo de Bombeiros.

No encontro foram definidas estratégias de acordo com o grau de enfrentamento seguindo os protocolos definidos no plano de contingência da Defesa Civil. Entre uma das ações previstas está o cadastramento de famílias atingidas pelas fortes chuvas.

O prefeito James Karson Valério, que é o atual presidente da Defesa Civil do município de Rio Negro, falou sobre a importância do planejamento para enfrentar situações como esta. “Com planejamento estratégico vamos superar quaisquer adversidades. Estamos em alerta 24 horas com grandes planejamentos. Vamos superar mais essa cuidando do povo rio-negrense”, enfatizou o prefeito.

PREVISÃO DE MAIS CHUVA

Segundo a Defesa Civil do Paraná, os modelos meteorológicos estão indicando um alto acumulado de chuva para os próximos dias em várias regiões do Estado, especialmente desta quarta-feira até sábado. Então é preciso que a população fique atenta para os alertas da Defesa Civil e a evolução do quadro meteorológico.

É importante acompanhar a evolução da situação e ficar atento caso haja qualquer indício de alagamento ou inundação. Em Rio Negro a cota de 6,90 metros de lâmina de água do rio Negro foi estabelecida como sendo o limite entre enchente e inundação no município de Rio Negro.

O cidadão pode acompanhar o nível do rio Negro pelo site da Copel: https://www.copel.com/mhbweb/paginas/bacia-iguacu.jsf

CUIDADOS

Em ocorrências climáticas com chuvas fortes também é importante ter cuidados com a rede elétrica. A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados e acionar a concessionária responsável (Celesc ou Copel). Entre outros cuidados estão: