O Circo Romanos – o mais alegre do Brasil – está armado na Rua Governador Moisés Lupion, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro. Veja no final desta página a localização. São diversas atrações para você e sua família. Prestigie!

Apresente na bilheteria do circo a print dos bônus e garanta 01 ingresso para uma criança de até 10 anos de idade, ou então desconto no ingresso para as atrações.





LOCALIZAÇÃO DO CIRCO