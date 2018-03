Circo Romanos recebe a visita das escolas municipais de Rio Negro

Com o objetivo de enfatizar o Dia do Circo – que é celebrado no dia 27 de março – e aproximar as crianças desta cultura milenar, o Circo Romanos recebeu nesta semana alunos de todas as escolas municipais de Rio Negro. Com a parceria realizada com a prefeitura, o circo proporcionou às crianças muitas atrações sem nenhum custo para elas. Os alunos se divertiram com as apresentações tradicionais e também com os shows infantis que o circo apresenta.

O circo segue armado na Rua Governador Moisés Lupion, no bairro Campo do Gado, em Rio Negro.

HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES:

РQuarta-feira: 20h30 (apenas R$ 9,99 para todos com o b̫nus da Quarta Maluca)

РQuinta-feira: 20h30 (apenas R$ 9,99 para todos com o b̫nus da Quinta Maluca)

РSexta-feira: 20h30 (show da Luna e Peppa Pig + atra̵̤es do circo)

– Sábado: 18h e 20h30 (show da Luna e Frozen + atrações do circo)

РDomingo: 17h e 20h30 (show da Luna e Frozen + atra̵̤es do circo)