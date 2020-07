Circo Social distribui kits com doces para as crianças

O Circo Social realizou nesta quarta-feira (29), sua terceira ação social durante a pandemia do novo coronavírus com o objetivo de levar alegria para crianças durante a quarentena.

Seguindo os protocolos de distanciamento social, voluntários, juntamente com a presença do “Capitão América”, visitaram crianças atendidas pelo projeto e distribuíram kits com doces. Ao todo foram mais de 200 crianças atendidas em Rio Negro e Mafra. A ação contou com as doações diversas do comércio local e de colaboradores da empresa Bauminas Química.

“Nós que ajudamos ganhamos muito mais do que as pessoas que são ajudadas, porque aprendemos muito sobre solidariedade e sobre fazer o bem. A gente se sente melhor com certeza, passamos a olhar o próximo com um olhar diferente”, comenta Cleiton Lisboa, coordenador do projeto.

A atuação dos voluntários visa chegar a localidades e famílias diversas, que por vezes não recebem visibilidade social. O Circo Social vem atuando com o intuito de transformar o lugar onde vive e minimizar a desigualdade social. “A desigualdade social em nosso país é muito grande, e aí a gente tenta amenizar isso fazendo a nossa parte, ajudando as pessoas que necessitam”, complementa Cleiton Lisboa.

Mais ações estão sendo programadas para este período de quarentena, visando minimizar os efeitos sociais das famílias mais necessitadas. Para conhecer mais sobre o projeto acesse www.circosocial.org