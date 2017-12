Circo Social distribui mil quilos de alimentos durante a ação Natal Solidário

Durante todo o mês de dezembro, o Circo Social arrecadou alimentos através de campanhas e ações culturais e esportivas. Os voluntários do projeto visitaram diversos locais para levar alegria ao público com palhaços e personagens infantis. Um torneio de futebol beneficente também foi realizado com o objetivo de arrecadar alimentos para serem distribuídos durante a ação Natal Solidário.

Com a importante ajuda da população que colaborou com a campanha de arrecadação, e com a grande dedicação dos voluntários que atuaram nas ações sociais, mais de mil quilos de alimentos foram distribuídos neste final de semana, dias 23 e 24. Famílias de diversas localidades receberam o presente com a visita do Papai Noel e também de personagens infantis que compõem o Circo Social. Entre as localidades de Rio Negro e Mafra atendidas estão: bairro Motocross, Estação Nova, Passa Três, Vila Argentina, bairro Buenos Aires, Jardim América, Vila Clementina, Vila Solidariedade e Condomínio Ouro Verde.

O Circo Social agradece pelo apoio recebido durante todo o ano pelos voluntários e população em geral que promove o bem. Toda ajuda é sempre muito importante e colabora para a formação de um mundo melhor. Para conhecer o projeto e acompanhar as realizações, basta acessar o site www.circosocial.org ou curtir a página no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial