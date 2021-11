Circo Social realiza mais uma ação beneficente para ajudar famílias

Compartilhar no Facebook

O Circo Social realizou mais uma ação social em prol das famílias carentes de Riomafra. Foram distribuídas 25 cestas básicas, visando amenizar os impactos causados pela pandemia do Coronavírus. No total foram beneficiadas diretamente mais de 130 pessoas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ação contou ainda com a importante parceria da empresa New Holland de Mafra, que destinou 13 cestas básicas para esta ação beneficente do Circo Social.

O Circo Social vem atuando firmemente através de sua vertente social em comunidades mais carentes de Rio Negro e Mafra, procurando trazer um pouco de esperança a quem tanto precisa.

Para o mês de dezembro vem sendo preparada a campanha Natal Encantado com uma programação especial para trazer um pouco de alegria e fraternidade nas comunidades atendidas pelo projeto durante todo o ano. Toda colaboração é bem-vinda e ajuda a colaborar com o intuito de um mundo melhor.

Conheça o Circo Social acessando o site: www.circosocial.org

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -