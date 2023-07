Circuito Circo Social nos bairros promove cultura e palestras em Riomafra

Desde o dia 01 de junho, cerca de 900 pessoas participaram através do circuito Circo Social nos Bairros, de apresentações voluntárias de circo e palestras educacionais, numa ação que visa estimular a cultura e a educação como ferramentas de transformação social.

A ação ocorre até o final de agosto e tem passagem por entidades, grupos sociais de igrejas e colégios de Rio Negro e Mafra.

O projeto se divide entre palestras e apresentações culturais. Na palestra com o tema “Mente Motivada”, ministrada em parceria com o Professor Bauer, o mesmo trabalha a sensibilidade mental dos jovens através de uma mentalidade criativa, bem como o uso da comunicação como alavanca para o sucesso. Já as apresentações culturais visam integrar ainda mais as comunidades populares de Riomafra com alegria e interatividade entre todos.

Todas as ações são feitas de formas voluntárias e são subsidiadas diretamente pelo projeto e eventos beneficentes realizados pelo mesmo.

Agendamento para eventos do circuito Circo Social nos bairros podem ser feitos através dos telefones 47 3271 9035 e também através do WhatsApp 47 98496 1539.