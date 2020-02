Clicks do céu de Riomafra na manhã deste sábado. As fotos da usuária Patrícia Carvalho mostram uma bela formação de nuvens Cirrocumulus. A “linha reta” é causada pela ação do vento. Este tipo de nuvem não é capaz de provocar chuva. No entanto, quando em grande número, cirrocumulus podem ser um indício de formação de tempestades, se formando cerca de 8 horas antes da entrada de uma frente fria. A previsão do tempo indica pancadas de chuva à tarde e à noite para este sábado.

